Truffa del falso verbale a Napoli. La Polizia Locale rende noto che è in corso un tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli.

Napoli, truffa del finto verbale

È stato infatti segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo verbali contraffatti al Codice della Strada, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, i quali riportano un falso IBAN, di fattura e tipologia diversa da quello del Comune di Napoli. L’IBAN è stato da utilizzare in caso di pagamento di contravvenzione al codice della strada è il seguente: IBAN COMUNE DI NAPOLI – IT03W0760103400001033919109.

Gli agenti della Municipale mettono in guardia gli automobilisti per evitare di incappare in truffe. Intanto sono in corso attività investigative tese all’individuazione dei responsabili.