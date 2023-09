Fingono di offrire assistenza all’automobilista di turno al casello autostradale. Poi intascano i soldi e cercano di forzare la sbarra per consentire il passaggio dell’auto. E’ la truffa del “casello” in voga negli ultimi mesi. L’ultimo episodio registrato ieri all’uscita di Napoli Est. Vittima Alfonso O., un uomo di Quarto di rientro da un viaggio in Puglia.

Napoli, truffa del casello autostradale: intasca 25 euro e scappa

La vicenda si è verificata nel cuore della notte. A raccontare l’episodio è la stessa vittima, che affida le sue parole a un post: «Ero in auto con mia moglie e mia nuora e stavamo rientrando a casa. Percorro questo tratto autostradale due volte al mese in quanto i miei figli frequentano l’Accademia Aeronautica a Taranto. Come di prassi, arrivati al casello, ho preso la carta di credito per pagare il pedaggio, ma la macchinetta non era funzionante, probabilmente perché era stata manomessa. A quel punto ho recuperato i contanti e un extracomunitario, fingendo di volermi aiutare, ha preso il denaro. L’uomo ha messo in tasca la somma e si è poi avvicinato alla sbarra: l’ha alzata in modo che potessi passare. A quel punto mi sono reso conto di essere stato truffato e ho subito richiesto l’aiuto di un operatore».

Ricevuta la segnalazione, il dipendente di Autostrade ha invitato l’automobilista ad attendere l’arrivo della Polizia mentre le telecamere di videosorveglianza riprendevano la scena: «Sono rimasto fermo in auto al casello, con mia moglie e mia nuora in preda al panico, in quanto l’extracomunitario che aveva preso i nostri soldi ha iniziato a dare i pugni contro la portiera dell’auto, mostrandoci anche un coltello. Eravamo terrorizzati. La Volante è arrivata in 15 minuti e ha raccolto le nostre testimonianze. Siamo rimasti fino alle 2 di notte. Intanto del truffatore non vi è traccia: è fuggito in compagnia di altri 5, 6 di loro e gli agenti non sono riusciti a rintracciarlo».