Napoli, troppi furti d’auto, scatta la “punizione” della camorra: ladro ferito a colpi di pistola

Punizione di camorra a colpi di pistola: arrestato uomo vicino al clan Aprea. La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un pregiudicato ritenuto gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico, aggravati dal metodo mafioso.

Il ferimento a colpi di pistola

Le indagini, coordinate dalla DDA partenopea e condotte dalla Squadra Mobile, hanno consentito di ricostruire un grave episodio avvenuto nel gennaio 2025 nel quartiere Barra. La vittima, un soggetto dedito ai furti di auto, era stata colpita da due colpi di pistola, uno alla gamba e uno al piede. Secondo quanto emerso, il ferimento sarebbe avvenuto come una vera e propria “punizione” ordinata da esponenti della camorra, poiché l’uomo avrebbe commesso troppi furti senza il consenso del clan.

La convocazione e l’agguato

Gli investigatori hanno documentato che la vittima sarebbe stata convocata in un palazzo di Barra da alcuni affiliati al clan Aprea. Dopo essere stata rimproverata, sarebbe stata ferita a colpi d’arma da fuoco dal destinatario dell’ordinanza, ritenuto contiguo al sodalizio camorristico. Dopo l’aggressione, l’autore del ferimento si sarebbe allontanato in auto insieme ad altri tre sodali. Poco dopo, il gruppo sarebbe stato inseguito dal fratello della vittima, a bordo di un’altra vettura. L’inseguimento si è concluso quando l’auto dei malviventi si è schiantata contro il muro di un’abitazione. Nelle fasi successive all’incidente, prima di fuggire, uno dei soggetti ha esploso ulteriori colpi di arma da fuoco, colpendo più volte l’altra auto. Alla luce dei gravi indizi raccolti, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato.