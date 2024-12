Tre nuovi svincoli per la tangenziale di Napoli, tra la zona ospedaliera e l’area nord. Un progetto che procede spedito per risolvere l’atavico problema del traffico ingolfato tra i presidi sanitari e Chiaiano. La nuova bretella dovrebbe collegare quindi con l’asse perimetrale Melito-Scampia, attraversando via dei Ciliegi e via Toscanella. Un progetto ambizioso con costi stimati da 800 milioni di euro.

‌Napoli, tre nuovi svincoli per la Tangenziale: il progetto da 800 milioni di euro

Nella manovra di bilancio, con un emendamento presentato da Forza Italia, è arrivato l’impegno del governo per il reperimento di risorse necessarie alla realizzazione delle opere. Un asse strategico per alleggerire la viabilità ed anche per garantire una via di fuga visto il rischio di sismico dei Campi Flegrei. Intanto anche la Regione Campania ha stanziato 10 milioni di euro per la progettazione, come spiegato dal consigliere regionale Pasquale Di Fenza durante la nostra trasmissione Campania Oggi.