Tre misteriosi incendi a poche centinaia di metri di distanza. Questa notte, tra le strade del quartiere Soccavo di Napoli, i carabinieri sono intervenuti per 3 diversi roghi che hanno coinvolto complessivamente 5 auto.

Napoli, tre misteriosi incendi in poche ore: distrutte cinque auto

Il primo alle 2.40 in via Fabrizio Padula. Le fiamme hanno distrutto una Audi A3 e danneggiato una Citroen C2.

Alle 3.00, in via Adriano, un incendio ha distrutto completamente una Renault Twingo e danneggiato una Volkswagen Golf.

Alle 4.20, preda delle fiamme una Kia Picanto parcheggiata in via Giustiniano. Tutti gli intestatari risultano incensurati. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli e del Nucleo Radiomobile di Napoli. Non si esclude la possibile azione di un piromane.