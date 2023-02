Tragedia nella clinica Villa Betania a Napoli dove una neonata è deceduta durante il parto. I fatti sono accaduti nella giornata di mercoledì 22 febbraio quando la donna è stata ricoverata d’urgenza dopo la rottura delle acque.

Napoli, tragedia in clinica: neonata muore durante il parto

Dopo le procedure di routine previste per le partorienti qualcosa è andato storto: la donna ha subito il taglio cesareo ma il cuore della bimba, improvvisamente, ha smesso di battere dopo qualche ora. Non è ancora del tutto chiara l’esatta dinamica dei fatti, che sarà poi oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti.

Il magistrato competente ha aperto un fascicolo d’inchiesta: disposto il sequestro della cartella clinica di madre e figlia, nonché della salma della piccola, sulla quale verranno eseguiti gli esami autoptici. Una prassi, come sempre avviene in questi tragici casi. Villa Betania è un ospedale rinomato per i parti naturali e il basso tasso di cesarei, tuttavia, in questo caso, i medici hanno deciso di agire d’urgenza e praticare un taglio cesareo per salvare la vita della bambina.