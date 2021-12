Maltempo. A Napoli stanno per tornare vento e pioggia. Stando alle previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 2 dicembre, si registra il ritorno di forti temporali. Non è da escludere che nelle prossime ore la Protezione Civile della Regione Campania possa diramare una nuova allerta meteo. Con ogni probabilità i temporali aumenteranno di intensità nelle ore serali sull’intero territorio partenopeo.

Tornano pioggia e vento a Napoli

Come sottolineato precedentemente per la giornata di domani 2 dicembre sono previste anche raffiche di vento molto forti che arriveranno a raggiungere anche i 50 chilometri orari. A margine di tutto ciò spunta l’ipotesi attraverso la quale la Protezione Civile potrebbe diramare un’allerta meteo ad hoc per le forti raffiche di vento nelle prossime ore.

Nonostante la pioggia e le forti raffiche di vento, giovedì 2 dicembre si assisterà a un leggero rialzo delle temperature. Che oscilleranno fra un massimo di 17 gradi ad un minimo di 13 gradi. Dunque massima attenzione per la cittadinanza napoletana che tornerà a fare i conti col maltempo. Una vera e propria piaga per la viabilità soprattutto se rapportato alle pessime condizioni idrogeologiche dei territori partenopei. Nelle prossime ore capiremo ulteriori dettagli sul ritorno del maltempo a Napoli.