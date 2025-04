Un violento litigio tra condomini ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel quartiere di San Pietro a Patierno, alla periferia nord di Napoli, nei pressi dell’aeroporto di Capodichino. Protagonista un 71enne con precedenti di polizia, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco.

Napoli, tira fuori la pistola durante lite condominiale: 71enne disarmato e arrestato

L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 5 aprile. Una segnalazione giunta alla sala operativa ha allertato gli agenti del commissariato di Secondigliano, che sono immediatamente intervenuti presso uno stabile in via Nuovo Tempio. Qui, un uomo li ha raggiunti per consegnare una pistola semiautomatica calibro 7.65, completa di caricatore con sette cartucce. Ha spiegato che l’arma non era sua: era riuscito a sottrarla poco prima dalle mani del vicino, che gliel’aveva puntata contro durante un diverbio scoppiato per futili motivi.

Il confronto tra i due era rapidamente degenerato, e solo grazie alla prontezza del residente disarmato l’escalation non ha avuto conseguenze più gravi. La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta a ulteriori accertamenti balistici. Il 71enne è stato rintracciato poco dopo e arrestato.