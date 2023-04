Acqua, spugnette e guanti. Per ore hanno strofinato delicatamente la superficie delle sfingi della fontana del Seguro per togliere via la vernice con cui alcuni vandali hanno sfregiato il monumento in piazza Mercato, a Napoli. Un duro lavoro che ha impegnato i giovani dell’associazione Asso Gio.Ca (Associazione Gioventù Cattolica), che hanno voluto restituire bellezza alle statue commissionate, nel 1781, da re Ferdinando IV di Borbone.

Nei giorni scorsi le immagini del monumento deturpato con pittura nera e azzurra da ignoti, probabilmente tifosi azzurri per festeggiare il terzo scudetto in arrivo, sono andate virali sui social-media, generando indignazione e rabbia negli utenti. E proprio davanti a quelle immagini, i ragazzi e le ragazze dell’Associazione Gioventù Cattolica hanno deciso di non restare indifferenti, ma di agire subito.

E così ieri mattina, con tute da imbianchino indosso e guanti alle mani, si sono dati appuntamento in piazza Mercato e hanno iniziato a pulire le sfingi con spugnette, acqua e spazzolini. Nonostante fosse in vigore l’allerta meteo per vento, i ragazzi e le ragazze hanno lavorato senza tregua fino a quando l’ultima striscia di vernice fosse stata tolta via.

Un duro lavoro ripagato con la riconoscenza di tanti cittadini che hanno espresso la loro gratitudine al gruppo di giovani volontari anche attraverso i social. “Stamattina l’altra parte di questa meravigliosa città la Asso Gio.Ca – Associazione Gioventù Cattolica, nonostante un vento incessante era in piazza armata di secchi, acqua e tanta voglia di ridare bellezza alle fontane. Queste sono le persone belle che amano la città e il proprio quartiere”, ha commentato su Facebook il giornalista Carmine Schiavo.

La storia delle fontane del Seguro

Le due fontane settecentesche con gli obelischi, che sorgono in piazza Mercato, furono realizzate dall’architetto Francesco Seguro su ordine di re Ferdinando IV di Borbone, dopo che un incendio devastante distrusse tutte le baracche presenti in zona. Messi a decoro della piazza gli obelischi svolgevano, al tempo stesso, la funzione di abbeveratoio per gli animali che trasportavano le merci. Un’opera meravigliosa, quella delle Fontane del Seguro, giunta fino a noi dopo aver attraversato più di tre secoli; uno dei tanti monumenti che la città di Napoli conserva e che meriterebbe di essere tutelato e rispettato.