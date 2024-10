Momenti di paura questa notte per Juan Jesus. Il difensore brasiliano del Napoli ha denunciato sui social di aver subito il tentato furto della sua auto. La notizia è trapelata attraverso due stories apparse su Instagram.

Napoli, tentato furto ai danni di Juan Jesus e auto danneggiata: “Fate vomitare”

Nel primo filmato Juan Jesus ha mostrato i danni alla macchina e le condizioni del veicolo, mentre nel secondo ha lanciato un messaggio personale con parole durissime. “Sicurezza zero, dopo quasi un mese pedinato oggi hanno provato a portare la macchina via, che brutta sensazione, fate vomitare”, il commento del giocatore.

Poi il difensore ha proseguito con un altro messaggio: “Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta. Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geololocalizzatore) e solo il sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”.

Il precedente

Non è stata la prima volta per lui e nemmeno per i giocatori del Napoli, dato che qualche settimana fa è toccato a Neres, l’esterno portoghese fu rapinato dell’orologio da 100mila euro. Una pessima accoglienza per il neo-acquisto della squadra azzurra.