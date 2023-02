Napoli. È stata avvicinata da un gruppo di giovani, molto probabilmente composto da minori, che gli ha intimato di consegnare il suo smartphone.

Napoli, tentativo di rapina finisce nel sangue: donna ferita alle gambe

Ma alla sua reazione è stata ferita alle gambe con un’arma da taglio. Il fatto è avvenuto nella tarda sera di ieri, in piazza Scipione Ammirato, nel rione Materdei.

La vittima è una donna 30enne di Chiaiano. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cto’ in codice giallo. La vittima è stata dimessa con una prognosi di 9 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno acquisendo le diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

Importuna donna e poi aggredisce militari

Sempre a Napoli, nella serata di ieri, una donna è stata importunata da un giovane straniero. I fatti in via Santa Brigida, in pieno centro. La vittima ha quindi deciso di entrare all’interno di un ristorante che stava per chiudere. Ma lo straniero non si è arreso e impugnando una spranga ha colpito più volte la vetrina, pretendendo di entrare.

Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri; i militari hanno cercato di ricondurre l’uomo alla calma. Ma ogni tentativo è stato inutile. Il giovane, identificato poi 25enne originario del Marocco, senza fissa dimora, ha urlato contro gli uomini dell’Arma tentando di colpirli con la spranga. I carabinieri hanno quindi utilizzato la pistola Taser in dotazione ma questo comunque non è bastato ad evitare una colluttazione che è terminata con l’arresto del 25enne che dovrà rispondere di violenza, minaccia a pubblico ufficiale e resistenza.