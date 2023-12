Presi due giovani che dopo il furto di un’auto tentato il cavallo di ritorno ai danni di una donna. Si tratta di un 21enne e un 24enne napoletani che dovranno rispondere dell’accusa di tentata estorsione.

Napoli, tentano il cavallo di ritorno per “arrotondare” a fine anno: presi due giovani

Nel pomeriggio di venerdì, una donna si è recata presso gli uffici del Commissariato Posillipo per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da un’utenza sconosciuta da parte di un soggetto che le aveva chiesto la somma di 1000 euro per la restituzione della sua auto, rubata qualche giorno prima in corso Vittorio Emanuele.

In sede di denuncia, la donna ha ricevuto un’ulteriore telefonata dall’utenza sconosciuta ed una poliziotta ha gestito direttamente la chiamata riuscendo a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro. Pertanto, gli agenti si sono recati in viale Comandante Umberto Maddalena, luogo prestabilito per l’appuntamento, dove hanno organizzato un servizio di appostamento lasciando il denaro richiesto tra i cespugli in attesa dell’arrivo dell’indagato.

Dopo poco, gli agenti hanno visto sopraggiungere due ragazzi a bordo di un’autovettura; gli stessi, dopo essere scesi dal veicolo, hanno cercato di recuperare il pacchetto con il denaro ma sono stati prontamente bloccati, anche grazie al supporto di una pattiglia del Commissariato Secondigliano. Inoltre, uno di essi è stato trovato in possesso di una centralina diagnostica per auto.

Per tali motivi, i due indagati, di 21 e 24 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentata estorsione, mentre l’autovettura della donna è stata poi rinvenuta in piazza Vittorio Emanuele e riconsegnata alla stessa.