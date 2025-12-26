Ha cercato di sottrarsi a una rapina ma è stato ferito con due coltellate alla schiena. Un giovane di 25 anni, incensurato, è rimasto vittima di un’aggressione avvenuta nella serata di ieri a Napoli, nella zona orientale della città.

Napoli, tenta di sfuggire a una rapina: 25enne accoltellato alla schiena

L’episodio – come riporta l’ANSA – si è verificato intorno alle 22 presso una fermata dell’autobus in via Argine. Secondo una prima ricostruzione, un uomo – descritto come di probabile nazionalità straniera – si sarebbe avvicinato al ragazzo minacciandolo con un coltello nel tentativo di rapinarlo. La vittima ha provato a divincolarsi, ma durante la colluttazione è stata colpita con due fendenti alla schiena. L’aggressore si è poi dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Il 25enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale del Mare, dove è stato medicato e successivamente dimesso: le sue condizioni non sono gravi. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, che ha avviato le ricerche dell’aggressore e acquisito eventuali elementi utili dalle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.