Napoli, tenta di incendiare casa di uno dei suoi amici dopo accoltellamento di Petrone: fermato 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di collocamento in comunità con l’accusa di tentato incendio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni.

Tentato incendio in via Carlo De Marco

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il minorenne avrebbe tentato di incendiare un’abitazione privata in via Carlo De Marco, lo scorso 12 gennaio, utilizzando liquido infiammabile e fiammiferi. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.

Le indagini e il possibile movente

Determinanti anche le perquisizioni domiciliari e il sopralluogo effettuato con il supporto dei Vigili del Fuoco, che hanno accertato la pericolosità dell’azione e la rapidità con cui l’incendio avrebbe potuto propagarsi.

Secondo quanto emerso, il gesto potrebbe essere riconducibile a un atto di ritorsione collegato al tentato omicidio di un 18enne avvenuto a fine dicembre nell’area dei “baretti” di Chiaia. Nell’edificio preso di mira abiterebbe infatti il nucleo familiare di uno degli indagati per quell’episodio.