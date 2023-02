A Napoli la Polizia Municipale potrà presto utilizzare: taser e bodyCam. Le pistole a impulso elettrico – armi in grado di stordire i criminali per permettere agli agenti di bloccarli – così come le telecamere – saranno fornite dalla società Maxon per una spesa – ha comunicato l’assessore comunale alla sicurezza Antonio De Iesu – di 15mila euro per le casse di Palazzo San Giacomo.

Napoli, taser e bodyCam alla agli agenti della Municipale

Si tratta di un modello evoluto rispetto a quelle utilizzate da polizia, carabinieri e finanza. Il taser di nuova generazione può sparare due colpi e ha doppio laser. Le bodycam, che saranno sulle pettorine dei poliziotti e ne registreranno l’attività, saranno direttamente correlate all’uso dei taser. Si tratta però solo di una sperimentazione che durerà 6 mesi. Prima dell’utilizzo in strada, un formatore istruirà gli agenti su come utilizzare l’arma non letale.

L’utilizzo dei taser è stato a lungo auspicato da parte della politica e della società civile in risposta agli eventi di violenza spesso di difficile gestione che si verificano ciclicamente in città. Fece molto discutere in particolare quanto accaduto a giugno quando – nel tentativo di sgomberare una venditrice di cibo abusiva – alcuni vigili furono accerchiati e percossi da un gruppo di extracomunitari.