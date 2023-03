Non pagava la Tangenziale di Napoli da oltre 3 anni grazie ad uno scambio di numeri sulla targa. I poliziotti, dopo la querela della società Tangenziale di Napoli S.p.A., hanno scoperto il furbetto che, a bordo del suo scooter Kymco DownTown di colore blu, riusciva ad evitare di pagare il pedaggio.

Napoli, Tangenziale mai pagata per 3 anni: Polizia scopre il trucchetto

Il modus operandi era sempre lo stesso. Il guidatore approfittava delle auto che procedevano nella pista automatizzata Telepass per attraversare il casello senza mai pagare. Inoltre, grazie all’alterazione della targa, la contestazione dei mancati pagamenti è stata sempre formalizzata al proprietario di un altro motociclo ignaro dei fatti.

Dall’esame dei numerosi fotogrammi forniti dalla società Tangenziale di Napoli S.P.A., i poliziotti hanno individuato il reale numero di targa del motociclo il cui proprietario, un uomo residente a Napoli, non aveva la titolarità di un apparecchio abbinato ad un regolare contratto per il pagamento del pedaggio. Ancora, a seguito di ulteriori accertamenti, hanno verificato che il conducente del motociclo era il figlio del proprietario, un napoletano di 45 anni; pertanto quest’ultimo veniva denunciato per insolvenza fraudolenta.