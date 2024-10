Uno scippo in piena notte a Napoli. Vittima un turista svizzero di 32 anni che, tra l’altro, ha riportato diverse fratture dopo essere caduto mentre il malvivente fuggiva con il cellulare che gli aveva appena sottratto.

Napoli, subisce scippo e cade a terra: fratture e prognosi di 41 giorni per turista svizzero

I fatti stanotte, intorno all’1, in via Pignatelli San Giovanni Maggiore, nel cuore di Napoli. Tutto sarebbe accaduto in una manciata di secondi. Secondo una prima ricostruzione, il balordo a bordo di uno scooter si è avvicinato il turista e, con una mossa fulminea, è riuscito a rubargli lo smartphone. Durante lo scippo, la vittima sarebbe caduta a terra. Per lui 41 giorni di prognosi e ricovero in ospedale, al Vecchio Pellegrini dove è stato trasportato, per la frattura della rotula chiusa sinistra e frattura del ginocchio sinistro. Sul caso indagano i Carabinieri.