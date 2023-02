Spingono uno scooter rubato a Chiaia. A immortalare, però, i due balordi le telecamere di videosorveglianza. E così l’8 febbraio scorso, a distanza di mesi dal raid criminale, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro hanno bloccato la coppia di ladri, colpevoli di aver rubato un mezzo a due ruote proprio nel quartiere della movida.

Napoli, sorpresi a spingere moto rubata in pieno centro: incastrati dalle telecamere

Il furto risale all’8 giugno scorso. Grazie alle telecamere, i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire il percorso compiuto dai due ladri sia prima che dopo il colpo messo a segno a Chiaia. Successivamente al reato, infatti, si vedono chiaramente i due ladri transitare tra via Arcoleo e via Chiatamone, nella zona del Lungomare di Napoli: uno di loro è davanti, in sella alla motocicletta appena rubata; l’altro è dietro, su uno scooter, e spinge con un piede la moto.

La moto ritrovata dopo il furto è stata riconsegnata al proprietario. L’identità dei due ladri era l’unico “mistero” ancora da svelare. Già lo scorso 8 febbraio, infatti, soltanto poche ore dopo il furto, i carabinieri avevano ritrovato la motocicletta rubata e l’hanno consegnata nuovamente al legittimo proprietario. Pochi mesi dopo, grazie all’analisi delle immagini, gli investigatori hanno potuto identificare i due balordi.