Rubano un’auto e la spingono con un’altra macchina a motore acceso. Scoperti dai poliziotti, si danno alla fuga. Tre giovani napoletani sono finiti in manette.

Napoli, rubano auto e si danno alla fuga: tre giovani napoletani arrestati

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, lungo viale Colli Aminei, nella zona collinare di Napoli, hanno notato un uomo alla guida di un’auto che ne stava spingendo un’altra a motore spento occupata da altre due persone. Il conducente della prima vettura, alla loro vista, ha accelerato la marcia per darsi alla fuga, mentre l’altra è andata ad impattare contro un’aiuola spartitraffico.

Gli occupanti di quest’ultima macchina hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma gli operatori, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, li hanno raggiunti e bloccati. In quel momento è sopraggiunta in supporto un’altra volante che ha raggiunto e bloccato il conducente dell’auto in fuga nella stessa strada. Gli agenti hanno poi accertato che il veicolo spinto era stato rubato, poco prima, in via Enrico Alvino. Tre napoletani, V.S. di 20 anni, F.P. con precedenti di polizia e C.R., entrambi di 18 anni, sono stati arrestati per furto aggravato; V.S. e C.R. sono stati, altresì, arrestati per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.