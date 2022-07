Da oggi occorrerà un’app per prenotare l’ingresso nelle spiagge libere di Napoli. Obiettivo: evitare assembramenti e scongiurare la diffusione del Covid-19. Ad annunciarlo il Comune di Napoli, che specifica come l’applicazione sia necessaria per regolare l’accesso nei tratti di spiaggia liberi dei lidi Spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena a Posillipo, nel tratto di costa a ridosso di Palazzo Donn’Anna.

Napoli, ingresso in spiaggia libera a numero “chiuso”: come prenotare

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, d’intesa con la Giunta comunale e i titolari delle concessioni balneari limitrofe a queste spiagge, ha fissato determinate modalità di fruizione. Per la Spiaggia delle Monache, unitamente al tratto di spiaggia pubblica compresa tra Palazzo Donn’Anna e il Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena, l’accesso giornaliero è consentito dalle 8.30 alle 17.30 per un numero massimo di 400 persone. Occorrerà prenotarsi al sito “www.lidoo.it/tour/spiaggia-delle-monache”, scegliendo data e numero di persone.

Diversa la situazione della spiaggia compresa tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Ideal. Qui l’accesso giornaliero è consentito dalle 8.30 alle 17.30 a un numero massimo di 24 persone, di cui 12 accessi saranno garantiti attraverso il Bagno Ideal e 12 accessi attraverso il Bagno Elena con ingresso da via Posillipo 12 e via Sermoneta 19. Anche in questo caso è possibile la prenotazione secondo sistema digitale collegandosi al link “www.lidoo.it/tour/spiaggia-compresa-tra-palazzo-donnanna-e-bagno-ideal”. Ingresso ai minorenni consentito soltanto se accompagnati.

Le reazioni

“Come avevamo previsto – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e al Mare di Napoli Paolo Mancuso – da oggi l’accesso alle spiagge pubbliche di Napoli sarà regolamentato grazie a un’app. Voglio ringraziare personalmente Stefano Cicala e Alessandro Recano della Maylab Srl, proprietaria del portale di booking Lidoo.it, che ci hanno messo a disposizione gratuitamente il loro portale per l’accesso controllato alle spiagge. E’ chiaro che la necessità si presenta essenzialmente nel fine settimana quando l’accesso ai lidi è maggiore, ma in questo modo abbiamo un sistema di prenotazione trasparente e di facile uso per tutti”, conclude Mancuso.