Torna a preoccupare la situazione criminalità dell’area ovest della città di Napoli. Questa notte sono intervenuti a Napoli, in via Ulisse Prota Giurleo, nel quartiere Ponticelli dopo una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Ponticelli, stesa nella notte: si teme nuova faida

In strada i carabinieri hanno ritrovato una decina di bossoli calibro 9 sparpagliati sull’asfalto. Probabilmente la sparatoria è il frutto di una “stesa”. Non risultano danni a cose né feriti.

Le indagini dei militari della compagnia di Poggioreale proseguono per capire dinamica ed esecutori. Il timore è che sia si tratti di un avvertimento da parte di alcuni gruppi criminale per affermare la propria supremazia su altri gruppi criminali. Non si esclude una risposta armata nei prossimi giorni.