Sparatoria nei pressi di una scuola. Un uomo di 48 anni, Luigi Amitrano, è stato gambizzato a Ponticelli a pochi metri da un istituto scolastico. A trovarlo a terra una Volante della Polizia che stava passando per un normale controllo.

Ponticelli (Napoli), gambizzato a pochi metri da scuola

A ridosso dell’orario di uscita degli alunni, gli agenti di Polizia hanno avvistato un uomo steso a terra in piazza Aprea, a una manciata di metri dal’istituto comprensivo statale Toti Borsi Giurleo. Ignoti hanno esploso un colpo d’arma da fuoco all’indirizzo del 48enne quando capannelli di genitori e scuolabus attendevano il suono della campanella. La sparatoria in poco tempo ha scatenato il panico. I genitori degli studenti in attesa hanno provato a fuggire nella calca. Alcuni hanno tentato di nascondersi all’interno dell’edificio scolastico.

A riportare i dettagli della vicenda è stato il Stefano Marzatico, consigliere del Gruppo Maresca alla VI Municipalità di Napoli, che ha raccontato il clima vissuto all’esterno dell’istituto comprensivo di Ponticelli. L’agguato è avvenuto poco prima dell’uscita degli alunni, quando già molti genitori erano in attesa dei figli all’esterno dell’edificio. Secondo Marzatico, nel quartiere «ormai viviamo una situazione insostenibile». Domani è in programma un corteo per la legalità «cui parteciperanno in tanti prendendosi applausi che non meritano. Sarebbe il caso che ognuno di loro si dimettesse e chiedesse scusa al quartiere di Ponticelli».

Chi è la vittima

Classe ’74, Luigi Amitrano è noto negli ambienti criminali con il nome di Hulk. Nel 1998 il cugino, omonimo, saltò in aria a causa di una bomba destinato a suo zio, il boss Vincenzo Sarno. Dietro la gambizzazione si ipotizza l’ennesimo capitolo della faida criminale che insanguina l’area est di Napoli. Gli Amitrano, secondo gli investigatori, sono vicini ai De Luca-Bossa. L’azione eclatante di oggi è l’ennesima dimostrazione della forza dei clan, che agiscono in pieno giorno e incuranti dell’incolumità dei cittadini per affermare il controllo sul territorio.