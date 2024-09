Mister Spalletti torna nella città di Napoli. Lo fa portando in dono all’Ospedale Santobono-Pausilipon la celebre Fiat Panda del Terzo Scudetto, con tutte le firme dei giocatori campioni d’Italia. “Questa macchina è stata dipinta dagli occhi pieni di felicità dei bambini di Napoli. Io spero che faccia tanti viaggi della guarigione”, ha detto il Ct della Nazionale.

Napoli, Spalletti al Santobono con la Panda dello scudetto: “La riporto ai bambini”

“Ringrazio tutti i dirigenti della struttura pediatrica per avermi permesso di donare questa macchina che per me significa molte cose – ha aggiunto commosso l’ex allenatore del Napoli -. Alcuni mi hanno consigliato di metterla all’asta però poi non donavo quello che poteva essere il viaggio della speranza per molti bambini: speriamo che possano salirci volentieri e che le cure che fanno servano a dare loro la felicità”.

“Venendo qui, in tanti hanno riconosciuto l’auto. Mi sono ritrovato con decine di moto dietro, sembrava quasi che avessero sostituito le renne della slitta di Babbo Natale che sta portando dei doni“, ha concluso Spalletti.