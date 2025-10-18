Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 24 anni, originario di Napoli e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva sostanze stupefacenti in via Don Lorenzo Milani.

Napoli, spaccio in strada: arrestato 24enne in via Don Lorenzo Milani

Secondo quanto ricostruito, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il ragazzo che sostava con atteggiamento sospetto a bordo strada. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di osservarne i movimenti a distanza.

Dopo pochi minuti, il giovane è stato avvicinato da un automobilista: in cambio di una banconota, il 24enne ha consegnato un piccolo involucro prelevato da un’intercapedine nel muro. A quel punto gli agenti sono intervenuti per bloccare lo scambio, riuscendo a fermare il sospettato mentre l’acquirente si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Durante la perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 195 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. All’interno dell’intercapedine, i poliziotti hanno rinvenuto cinque bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 7,5 grammi. Il 24enne è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini proseguono per identificare il presunto acquirente.