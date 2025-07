Napoli, spaccio in piazza Porta Capuana: arrestato 19enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha arrestato un 19enne napoletano con l’accusa di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto a Napoli, in piazza di Porta Capuana, dove gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato un giovane intento a cedere un involucro a un’altra persona in cambio di una banconota.

I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando entrambi. L’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di hashish appena acquistata, mentre il presunto spacciatore aveva con sé 17 involucri di marijuana, una stecca di hashish e 40 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

A seguito dell’arresto, gli agenti hanno esteso i controlli all’abitazione del 19enne, dove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione per uso personale.