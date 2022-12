Prende a pugni un carabiniere per guadagnarsi la fuga. Bloccato un 59enne di Quarto accusato di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, sorpreso a rubare un’auto: prende a pugni un carabiniere

L’episodio si è consumato alla stazione ferroviaria “Napoli-Mergellina”. Qui un carabiniere libero da servizio nota un uomo che con il tipico “spadino” sta tentando di forzare un’auto in sosta. Il militare si qualifica e lui lo colpisce due volte al volto, per poi fuggire. Il militare non si arrende e con smartphone alla mano insegue il ladro e chiama il 112.

A quel punto avverte il comando provinciale della Benemerita che “segue e traccia” l’inseguimento a piedi, segnalandolo alle gazzelle in zona. In via Giordano Bruno gli uomini dell’Arma hanno proceduto all’arresto, con l’aiuto dei motociclisti del Nucleo radiomobile di Napoli. Il 59enne sarà giudicato con rito direttissimo.