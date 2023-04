Non solo per il parcheggio, ma anche per la semplice sosta. E‘ la nuova richiesta estorsiva che i parcheggiatori abusivi imponevano agli automobilisti davanti alla stazione di Napoli Centrale a Piazza Garibaldi.

Napoli, soldi anche per la sosta a motore acceso: due parcheggiatori abusivi nei guai

A finire nei guai due parcheggiatori abusivi sorpresi dai carabinieri davanti alla stazione di mentre chiedevano la più classica delle “offerte a piacere”. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, che permette ai malviventi di incrementare così i loro guadagni approfittando del via-vai di auto che si crea nei pressi di piazza Garibaldi, a due passi tra l’altro dal raccordo autostradale.

Del resto nei pressi della stazione il parcheggio libero non è facilissimo da trovare. In molti sono soliti “attendere” con le quattro frecce azionate i passeggeri in arrivo. Di qsa situazione ne approfittano anche gli abusivi per spillare soldi agli automobilisti: si avvicinano alla portiera, bussano al finestrino e pretendono “una cosa a piacere” per la sosta a motore acceso.

Nell’ultimo caso specifico, i carabinieri della compagnia Stella di Napoli hanno scoperto che i due parcheggiatori abusivi erano attivi nei pressi della Stazione, intenti ad estorcere soldi agli automobilisti all’interno delle proprie automobili e non solo a chi aveva parcheggiato poco distante. Scoperti, entrambi sono stati denunciati dai militari dell’Arma.