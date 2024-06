Scatta un nuovo sequestro sul lungomare di Mergellina. Altri cinque chioschi sotto chiave dopo i controlli di Polizia Municipale e uomini della Questura di Napoli.

Napoli, sigilli ad altri cinque chioschi sul lungomare di Mergellina

Le violazioni vanno dall’abusivismo edilizio all’assenza di autorizzazioni al commercio in sede fissa. L’operazione è stata condotta questa mattina, 25 giugno, col supporto dei tecnici dell’ABC e dell’ENEL.

I sequestri penali sono scattati sia per abusivismo edilizio, in quanto i chioschi erano ancorati a terra, sia per occupazione abusiva di suolo pubblico. Tutti i cinque chioschi, inoltre, sono stati sottoposti anche a sequestro amministrativo per le licenze: erano sprovvisti di autorizzazioni al commercio in sede fissa, ovvero la modalità con cui, nei fatti, si svolgeva l’attività.

I sequestri del 19 giugno

I chioschi sequestrati oggi si aggiungono agli altri cinque per i quali era stato disposto analogo provvedimento lo scorso 19 giugno, nel corso di un precedente controllo, quando gli agenti avevano verificato le condizioni e le autorizzazioni di 19 attività commerciali. Anche in quelle circostanze era stato che i titolari degli chalet si erano resi responsabili di abusivismo edilizio e sversamenti illeciti.