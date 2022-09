Napoli. Hanno finto di aver subìto una rapina pur di non ammettere di aver smarrito una macchina aziendale, sperando così di non incorrere in sanzioni disciplinari. Protagonisti della vicenda due impiegati di una società di telecomunicazioni, entrambi denunciati dai Carabinieri della tenenza di Cercola.

Napoli, fingono rapina per giustificare smarrimento macchina aziendale

I due stavano lavorando quando si sono accorti di aver perso una giuntatrice per fibra ottica, uno strumento piuttosto costo che serve per fondere insieme i cavi in fibra durante le installazioni delle reti internet domestiche.

Temendo problemi in azienda, si sono accordati e hanno chiamato i Carabinieri della tenenza di Cercola per denunciare di aver subito una rapina in piazza dei Martiri, a Napoli, dove sono però sono installate decine di telecamere. I militari dell’Arma hanno quindi recuperato le immagini e scoperto che nel giorno indicato dalle presunte vittime nessuna rapina era mai stata perpetrata. La loro non era altro che una messinscena che serviva per giustificare la scomparsa di un macchinario del valore di circa mille euro. I due sono stati quindi denunciati per simulazione di reato.