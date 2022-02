Si torna a sparare a Napoli. Ieri sera, nel quartiere Mercato, all’incontro tra Giovanni Tappia e via Nicola Capasso sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Napoli, spari in strada in pieno centro: proiettili raggiungono un’auto

Gli spari sono stati avvertiti dai residenti, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia Stella, che hanno scoperto che alcuni proiettili avevano raggiunto una Ford Focus in sosta. In frantumi il lunotto posteriore dell’auto.

Leggi anche >> Notte di terrore a Napoli, agguato a colpi di pistola

L’automobile risulta intestata ad un residente del posto, incensurato e di origine straniera. Per fortuna non si registrano feriti. Gli uomini dell’Arma stanno cercando le ogive degli altri bossoli esplosi. Al momento non si esclude alcuna pista. Potrebbe trattarsi di una stesa di camorra che per pura fortuna non ha causato feriti. Si indaga per risalire agli autori della sparatoria.