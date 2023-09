Torna la paura a Napoli. Nella notte tra domenica e lunedì un giovane di 20 anni è rimasto ferito in una sparatoria nel rione Sanità ed è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini. Non sarebbe in pericolo di vita.

Napoli, si torna a sparare: colpito un 20enne

A denunciare l’ennesimo atto di violenza in città sono Fabio Greco e Ciro Guida, rispettivamente presidente e vice della III Municipalità Stella-San Carlo Arena.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto attorno alle ore 3,00 di notte. Sul posto sono arrivate immediatamente le forze dell’ordine. I carabinieri, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, hanno eseguito controlli nel quartiere a seguito di una segnalazione di una possibile “stesa”.

Poco dopo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale della Pignasecca è arrivato un ragazzo colpito da colpi di arma da fuoco. Le forze dell’ordine, sia carabinieri che Polizia di Stato, stanno indagando sulla vicenda. I due episodi sarebbero dunque collegati: non è chiaro se il 20enne sia rimasto vittima di un agguato o sia stato solo incappato in una stesa alla quale era completamente estraneo.