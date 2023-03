Una donna ricercata, latitante da circa due settimane, si è nascosta tra i cassonetti della spazzatura di corso Lucci per evitare l’arresto. Una 32enne di Ancona è finita in manette nonostante l’insolito nascondiglio che aveva trovato per sottrarsi alla vista degli agenti di Polizia.

Napoli, si nasconde dietro i cassonetti dell’immondizia per sfuggire all’arrestato: presa 32enne

La vicenda risale a sabato sera, quando gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo nascondendosi dietro ad alcuni cassonetti dell’immondizia. I poliziotti però hanno colto il movimento della 32enne e l’hanno bloccata.

Gli uomini delle forze dell’ordine l’hanno arrestata in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 marzo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona-Ufficio Esecuzioni Penali. Risulta condannata alla pena di un anno e 8 mesi di reclusione e alla multa di 300 euro per i reati di rapina ed evasione, commessi a Macerata, Napoli e Ancona tra il 2016 ed il 2019.