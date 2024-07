La città di Napoli si è unita in una mobilitazione spontanea e massiccia contro la legge sull’Autonomia Differenziata. Già oltre 11.000 le firme raccolte in appena quattro giorni. Questo sorprendente risultato, registrato presso gli uffici delle Circoscrizioni, ha superato le aspettative degli stessi organizzatori, segnando un inizio forte per la campagna referendaria.

Inizia la campagna referendiaria contro l’Autonomia Differenziata

Inizialmente, gli eventi ufficiali di lancio della campagna, previsti con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e del governatore Vincenzo De Luca, sono stati posticipati a causa del lutto cittadino seguito alla tragedia di Scampia. Nonostante ciò, i cittadini di Napoli hanno risposto autonomamente, mostrando un forte senso di solidarietà e impegno civico contro una legge vista come potenzialmente divisiva.

Il centro di Napoli ha visto un’affluenza particolarmente alta, con la V Municipalità (Vomero-Arenella) e la I Municipalità (Chiaia) che hanno superato il traguardo delle mille firme già nella prima giornata. Anche le Municipalità più periferiche, come Ponticelli, hanno registrato una buona partecipazione.

La campagna è entrata ufficialmente nel vivo con eventi in piazza degli Artisti al Vomero e continuerà con ulteriori punti di raccolta in tutta la città e nella provincia. I gazebo del comitato referendario cittadino, supportato da CGIL, UIL, partiti, associazioni e movimenti, saranno operativi in diverse località, tra cui Fuorigrotta, piazza Dante, largo Berlinguer e piazza del Gesù Nuovo.

L’obiettivo della campagna è raccogliere 500.000 firme a livello nazionale entro la fine di settembre, per richiedere un referendum alla Corte di Cassazione, con la speranza di andare alle urne nella primavera del 2025.

Autonomia differenziata, la raccolta firme online:

È ufficialmente possibile firmare online per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata. Si firma al seguente link accedendo con lo spid:

https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYHAYRxm6-QF-pInDlHKBeW7Rlt28khK5-77X1bQDS1cgh01a6DhvlWSw4_aem_9ISPCP3BsJJm_YK8eLUhSw