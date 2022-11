Si ritrova l’ex sul terrazzino di casa. A quel punto, terrorizzata, chiama i carabinieri, che si precipitano sul posto e arrestano lo stalker. Si tratta di un 24enne di Miano, già noto alle forze dell’ordine. Quando i militari sono arrivati, lo hanno trovato ancora abbarbicato alla ringhiera.

Miano (Napoli), si arrampica sul terrazzino della ex: arrestato

La vittima viveva da mesi un incubo. Subiva violenze e minacce continue. Si era allontanata dal compagno per vivere con quattro figli piccoli e un quinto in arrivo. Ma neanche la separazione era riuscita a calmare i propositi di riavvicinamento dell’ex, un 24enne con problemi di tossicodipendenza. E così, pronto a tutto pur di tornare dalla propria ex, si è arrampicato sulla facciata del palazzo fino al terrazzino della compagna per rientrare in casa.

Quando la vittima ha visto l’uomo aggrappato alla ringhiera, temendo il peggio, ha chiamato i soccorsi. I carabinieri della stazione di Secondigliano, insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli e della pattuglia mobile del quartiere Stella, lo hanno arrestato. I carabinieri lo hanno aiutato a scendere e poi lo hanno portato in carcere. Successivamente la donna ha spiegato in caserma, tra le lacrime, tutte le violenze e le vessazioni subite negli ultimi tempi. Erano soprattutto le crisi di astinenza dell’uomo a scatenare le aggressioni nei confronti della 26enne.