Momenti di paura a Napoli. Un uomo ha rischiato di precipitare dal balcone del suo appartamento nel tentativo di recuperare un panno caduto. A documentare la scena un video apparso in queste ore su Tik Tok.

Napoli, si arrampica sui balconi per recuperare un panno: rischia di precipitare

Non è chiaro dove si sia verificato l’episodio. Nel filmato, girato da una dirimpettaia, si nota un uomo di mezza età tentare di risalire dal balcone sottostante a quello del suo appartamento arrampicandosi lungo una grondaia. Ad aiutarlo una donna – verosimilmente la moglie o una parente – che gli tende una mano per sollevarlo.

Il filmato si interrompe bruscamente dopo circa un minuto quando l’uomo scivola e perde per un attimo l’equilibrio. Al momento non risultano segnalazioni di incidenti domestici o di persone rimaste ferite a seguito di caduta. Anche se il video non documenta l’esito della disavventura, ci auguriamo per l’uomo che sia finita nel migliore dei modi.