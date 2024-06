Stanza d’albergo sfasciata e dipendente della struttura ferito alla testa. È quanto accaduto questa mattina, mercoledì 26 giugno, in vico Duchesca a Napoli.

Napoli, sfascia la stanza dell’albergo e picchia un dipendente: arrestato 21enne

I poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti sul posto per la segnalazione di un’aggressione ai danni del personale della struttura alberghiera.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno bloccato un 21enne in evidente stato di agitazione che, poco prima, aveva aggredito con una mazza uno del personale dell’albergo ferendolo alla testa e ad un braccio. L’aggressore aveva danneggiato anche alcuni mobili ed il box doccia di una camera. Per tali motivi, il 21enne, di origini straniere e con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per danneggiamento.