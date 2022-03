Non hanno resistito, si sono spogliati e hanno iniziato a fare sesso in auto. I fatti sono accaduti a in via Porzio a Napoli, nei pressi del Centro Direzionale in pieno giorno. Gli amanti focosi sono stati notati da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Poggioreale durante un servizio di controllo in una delle aree più a rischio per la microcriminalità.

Napoli, sesso in pieno giorno: beccati dai Carabineri

Amarissima sorpresa per la coppia. I due sono stati fatti scendere dall’auto e una volta identificati dai militari dell’arma, sono stati sanzionati per atti osceni in luogo pubblico. Per loro è scattata una maxi multa da 10mila euro.

L’arresto, per fortuna, non c’è, dopo la depenalizzazione degli atti osceni avvenuta nel 2016. La sanzione viene comminata non a uno ma ad entrambi i partner. L’importo di fatto è commisurato alla gravità del comportamento: più è isolato il posto, maggiori sono le probabilità di essere soggetti al minimo previsto dal codice.

