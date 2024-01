Un milione di euro è il valore stimato del maxi sequestro eseguito questa mattina a Napoli dalla Guardia di Finanza e dagli agenti della Squadra Mobile, nei confronti di un soggetto ritenuto elemento di spicco del clan “De Micco-De Martino”, attivo nella zona est del capoluogo partenopeo.

Napoli, sequestro milionario a un uomo del clan: a luglio fu vittima di un agguato

Poliziotti e baschi verdi hanno applicato i sigilli ad alcuni box auto e due veicoli e hanno bloccato le giacenze sui rapporti bancari e finanziari nella disponibilità dell’indagato, anche per interposta persona.

Il provvedimento trae origine dalle indagini della Polizia di Stato, dirette dalla Procura della Repubblica, avviate a seguito di un agguato che si verificò lo scorso mese di luglio, che vide vittima l’uomo colpito dalla misura cautelare di questa mattina. L’indagato fu ferito da numerosi colpi d’arma da fuoco all’addome, alla clavicola e all’orecchio sinistro. Un agguato di chiara matrice camorristica e “logicamente collegato ai contrasti tra clan rivali attivi nel quartiere di Ponticelli”, specificano gli inquirenti.

Ricoverato in ospedale, la vittima dell’agguato fece poi ritorno nel suo quartiere dove, insieme al figlio e al cognato, intraprese azioni intimidatorie, consumate anche con l’uso di armi da fuoco, nei confronti di persone che non avrebbero pagato alcune partite di droga per decine di migliaia di euro. L’uomo, insieme al figlio e al cognato, era stato arrestato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Questi fatti hanno portato all’emanazione del provvedimento restrittivo, confermato successivamente dal Tribunale del Riesame il 2 ottobre scorso.