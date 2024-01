75mila giocattoli contraffatti, potenzialmente pericolosi, destinati ai bambini. È il bilancio del sequestro eseguito nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli; al termine del blitz, è stata denunciata una cittadina cinese per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Napoli, sequestrati 75mila giocattoli falsi e pericolosi per la salute: nei guai una donna

La merce era pronta per essere confezionata e venduta in occasione della Festa dell’Epifania, nonché nei negozi specializzati e del periodo dei “saldi”, da poco iniziato.

I Baschi Verdi hanno così individuato, in un parcheggio, un container utilizzato come luogo di stoccaggio dei giocattoli, questi poi venivano prelevati e venduti in un negozio – gestito dalla donna – situato nella zona industriale di Napoli.

Il deposito custodiva migliaia di prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi che replicavano famosi personaggi dei più noti marchi internazionali e delle serie cult animate.

I giocattoli sequestrati, circa 75mila, se immessi in commercio, secondo le stime della Guardia di Finanza, avrebbero fruttato oltre 350.000 euro. La cittadina cinese, già con analoghi precedenti penali, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria.