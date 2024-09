Usavano come base di spaccio un seminterrato. A Soccavo, in via Tertulliano, gli agenti del Commissariato San Paolo hanno arrestato un 29enne e un 21enne entrambi con precedenti di polizia, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, sorpresi con droga in un seminterrato: arrestati due giovani del posto

I poliziotti sono stati prima insospettiti dal loro atteggiamento, poi hanno deciso di controllare il seminterrato in cui si trovavano. Qui, al termine di una perquisizione, hanno rinvenuto un involucro contenente circa 37 grammi di cocaina, una bustina con circa 2 grammi di hashish, un’altra con circa 1,6 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e 45 euro.

Inoltre, gli agenti hanno scoperto anche un impianto di videosorveglianza con un monitor che riproduceva le immagini registrate da alcune telecamere che inquadravano il perimetro dello stabile e l’accesso al locale utilizzato dai prevenuti. I due sono finiti entrambi in manette e verranno giudicati con rito direttissimo.