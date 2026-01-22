Napoli, scoperto garage con allaccio abusivo al Vomero: ricariche elettriche a pagamento con energia rubata

Un garage in piazza degli Artisti, nel quartiere Vomero, è finito al centro di un controllo dei Carabinieri dopo la scoperta di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. L’intervento è stato effettuato dai militari della stazione Vomero, che durante un’ispezione nei locali dell’autorimessa, con il supporto della Polizia Locale, hanno accertato che l’energia utilizzata per illuminare la struttura veniva prelevata direttamente dalla rete, senza contatore e quindi senza alcuna registrazione dei consumi.

Corrente rubata e colonnine di ricarica agganciate abusivamente

Secondo quanto ricostruito, non solo l’impianto di illuminazione risultava alimentato in modo illecito, ma anche le colonnine di ricarica per auto elettriche presenti nell’autorimessa sarebbero state collegate abusivamente alla rete.

Un dettaglio che aggrava ulteriormente la vicenda: il servizio di ricarica veniva infatti offerto ai clienti dietro pagamento di una quota extra. In pratica, per i tre titolari – denunciati – non ci sarebbe stata soltanto energia gratuita, ma anche un guadagno “doppiamente” illecito, ottenuto sfruttando un servizio a pagamento alimentato con corrente rubata.

Irregolarità amministrative: struttura senza SCIA e insegna non autorizzata

Dal sopralluogo sono emerse anche altre irregolarità: l’intera struttura sarebbe risultata priva di SCIA, oltre a non avere un’insegna autorizzata e un passo carrabile regolarmente segnalato. A seguito degli accertamenti, è scattata la sospensione dell’attività e sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.770 euro.