Incidente mortale a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli. A perdere la vita un uomo di 54 anni mentre era a bordo della sua auto. I fatti nel primo pomeriggio di ieri, 21 aprile, sul cavalcavia in via Botteghelle.

Napoli, scontro frontale tra auto e minivan: morto conducente di 54 anni

Da una prima ricostruzione un minivan ha invaso la corsia opposta, per cause in corso di accertamento, e ha impattato frontalmente contro un’automobile, una Fiat 500. Nonostante l’intervento tempestivo del sanitari del 118, per il conducente della vettura non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Ferito, invece, il conducente del minivan. Soccorso da un’ambulanza, è stato trasportato all’ospedale del Mare: ha riportato alcune fratture, ma non è in gravi condizioni.

Oltre ai soccorritori del 118, sul posto sono accorsi anche gli agenti delle sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Come constatato dagli agenti, la vittima non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto.