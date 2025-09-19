Napoli, scippano un cellulare e fuggono in scooter: arrestati un 17enne e un 18enne

Nella notte la Polizia di Stato ha arrestato due ragazzi napoletani, un 17enne e un 18enne con precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto in via Enrico De Marinis, nel cuore della città. Una donna ha segnalato agli agenti del Commissariato Decumani di essere stata derubata del telefono cellulare da due giovani a bordo di uno scooter, fuggiti subito dopo. La svolta è arrivata pochi minuti più tardi, quando una pattuglia dell’Esercito Italiano, in piazza del Gesù Nuovo, ha notato due ragazzi corrispondenti alla descrizione fornita. Bloccati e consegnati ai poliziotti, i due sono stati tratti in arresto.