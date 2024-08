Scippano una collanina a un turista e scappano. Arrestati due napoletani di 33 e 36 anni con precedenti di polizia. Dovranno rispondere di furto con strappo e ricettazione.

Napoli, scippano turista in via Duomo: rintracciati e arrestati due giovani del posto

Il raid si è consumato nella mattinata di ieri, quando i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in via Duomo, sono stati avvicinati da un passante il quale ha segnalato loro che, pochi istanti prima, due soggetti a bordo di uno scooter avevano strappato delle collanine in oro ad un soggetto in via De Blasiis per poi scappare in direzione di via Foria.

I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, si sono messi sulle tracce dei criminali. I due sono stati poi notati in via San Vincenzo, nel rione Sanità, all’interno di un garage mentre stavano rimuovendo dallo scooter la targa usata a copertura di quella originale.

Sono stati dunque raggiunti, bloccati e trovati in possesso anche delle collane in oro sottratte poco prima. Gli agenti hanno accertato che la targa apposta su quella originale era abbinata ad un altro mezzo. Il 33enne e il 36enne sono stati così arrestati.