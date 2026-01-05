Napoli. Scippa zaino nel centro storico e fa cadere una donna, arrestato 36enne dopo fuga

Momenti di paura nella mattinata di ieri in via Tribunali, nel cuore del centro storico, dove una donna è stata vittima di uno scippo mentre camminava lungo la strada. Un uomo di 36 anni, originario di El Salvador, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Scippo in pieno centro storico a Napoli, arrestato 36enne dopo inseguimento

L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato. I poliziotti hanno notato l’uomo a bordo di uno scooter mentre strappava lo zaino alla vittima, facendola cadere a terra, per poi darsi alla fuga tra le vie affollate.

Scattato immediatamente l’inseguimento, gli agenti sono riusciti a raggiungere il fuggitivo dopo pochi minuti. Il fermo non è stato semplice: il 36enne ha opposto una violenta resistenza, ingaggiando una colluttazione con gli agenti prima di essere definitivamente bloccato.

A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso dello zaino appena sottratto, contenente gli effetti personali della donna. La refurtiva è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria, mentre lo scippatore è stato condotto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima, seppur scossa dall’accaduto, non ha riportato gravi conseguenze.