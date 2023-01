Ennesimo sciopero dei mezzi pubblici in vista a Napoli e provincia: per venerdì 13 gennaio 2023 è stato indetto uno sciopero dei mezzi Eav che durerà 24 ore.

Le sigle sindacali che hanno proclamato lo sciopero per venerdì 13 gennaio hanno reso note anche le motivazioni.

Uiltrasporti: Problematiche settore circolazione divisione Ferroviaria. Atto unilaterale settore Trasporto Automobilistico;

Usb Orsa: per l’organizzazione di lavoro e dei turni;

Confail: modifica unilaterale organizzazione del lavoro, in particolare nel settore manutenzione.

La metropolitana di Napoli, invece, incrementerà il servizio nell’orario serale, in occasione della partita. Cinque nuove corse si aggiungono a quelle regolari della Linea 2. Nello specifico, si tratta di quattro corse in più in direzione Gianturco e una in direzione Pozzuoli.

Napoli, sciopero trasporti per 24 ore: disagi anche per la partita contro la Juve

“Durante l’orario di sciopero – informa l’azienda EAV – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”. Sul sito dell’Eav sono riportati le partenze garantite nelle fasce orarie protette.

Sullo sciopero è intervenuto con una nota anche il sindacato Orsa: “Venerdì 13 gennaio torneremo, purtroppo, a scioperare. Lo faremo per far valere i nostri diritti contro un’azienda che, in barba a ciò che dichiara, non vuole assolutamente dialogare coi sindacati su questioni ormai ataviche che riguardano tutte le categorie di lavoratori: funzionari aziendali, personale delle stazioni, fermate, deviatori, passaggi a livello, operai delle manutenzioni, capitreno, macchinisti. Sciopereremo perché non riusciamo ad avere un confronto costruttivo con l’Eav, nonostante sia stato richiesto persino dalla Prefettura e, addirittura, dalla commissione di garanzia sugli scioperi”.