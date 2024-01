Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista, dopo la cessione di Elmas al Lipsia e l’ormai certo addio a fine stagione di Zielinski, obbliga il patron azzurro ad intervenire sul mercato e al momento il nome più accreditato è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese.

Mercato Napoli, le ultime su Samardzic

Il nome di Lazar Samardzic è in orbita Napoli oramai da un po’. Il centrocampista serbo, stavolta, sembrerebbe essere convinto davvero al trasferimento in azzurro. Le ultime ore, infatti, sarebbero state decisive per la stretta di mano definitiva, anche se non ci sarebbe ancora l’intesa definitiva tra il Napoli e l’Udinese. Negli ultimi giorni è andata in scena, inoltre, una lunga chiamata tra il club partenopeo e l’entourage del giocatore che avrebbe già espresso il suo gradimento totale al trasferimento in maglia azzurra.

Da ieri il Napoli e il papà del giocatore, Mladen Samardzic, hanno iniziato a trattare: la trattativa procede spedita su una base di 25 milioni bonus inclusi. Stesss cifra che De Laurentiis ha incassato con la cessione di Elmas e considerando che Zielinski è sempre più vicino all’addio a fine stagione a parametro zero.

C’è voglia di chiudere da entrambe le parti: il giocatore è entusiasta della prospettiva Napoli e spinge per la fumata bianca, anche se manca ancora qualcosina da sistemare. È probabile, però, che tutto venga sistemato già nella giornata di oggi, in modo tale che Samardzic possa essere a disposizione di Mazzarri già contro il Torino