A Napoli è tutto pronto per festeggiare il terzo scudetto, a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo in Seria A. A poche ore dal fischio di inizio, i tifosi azzurri si stanno già recando allo Stadio Maradona muniti di sciarpe e bandiere. Per chi non potrà andarci, è possibile guardare il derby campano in tv. Ecco dove.

Napoli-Salernitana, oggi è il grande giorno

Ricordiamo che Napoli-Salernitana è stata spostata a oggi, 30 aprile, alle 15, stesso giorno in cui la Lazio affronterà l’Inter alle 12 e 30. Il motivo? Alleggerire la gestione dell’ordine pubblico e garantire che i festeggiamenti avvengano in totale sicurezza. Non a caso, il Comune di Napoli ha istituito una “zona rossa” in cui si potrà circolare soltanto a piedi.

La decisione è stata ufficializzata qualche giorno fa dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dopo il via libera del Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e successivamente ratificata dalla Lega calcio.

“Si era posta la necessità di evitare sovrapposizione di eventi, per le forze dell’ordine e la viabilità – ha detto Palomba -. Avevamo proposto l’opportunità di valutare il differimento della partita a domenica, probabilmente alle 15, la fissazione dell’orario non è di conferenza del prefetto. Mantenendo la partita al sabato avremmo dovuto duplicare le risorse. Abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure”.

La certezza matematica dello scudetto arriverebbe in caso di sconfitta della Lazio e di vittoria del Napoli. Se così non fosse, la volta buona potrebbe essere la sfida contro l’Udinese, slittata nel frattempo a giovedì 4 maggio.

Dove guardare la partita Napoli-Salernitana

La partita tra Napoli e Salernitana, valida per la 32^ giornata di Serie A, sarà trasmessa oggi domenica 30 aprile alle 15 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Esistono, però, delle alternative: il match verrà trasmesso su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, o ancora console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).