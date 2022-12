Ruba in una chiesa del centro storico di Napoli ma viene fermato dal sacerdote. E’ accaduto ieri pomeriggio, in via San Biagio dei Librai, nella chiesa del “Divino Amore”, a pochi passi dalla centralissima piazza San Domenico Maggiore.

Napoli, ruba presepe in una chiesa: ladro fermato da prete

Sono stati gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, ad intervenire in seguito ad una segnalazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che il parroco, poco prima, aveva seguito e fermato un uomo che aveva rubato una chitarra ed un presepe. Un 61enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita.

Un altro furto in un luogo di culto è stato messo a segno nella nella chiesa del Suffragio, nota anche come Anime Sante in Piazza Duomo, all’Aquila. Domenica mattina una donna di 56 anni ha rubato il portafogli di una fedele dalla borsa, contenente la somma in contante di 600 euro. La ladra è stata intercettata e denunciata in stato in libertà per furto. La somma invece è stata restituita alla malcapitata.