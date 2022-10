NAPOLI. Attimi di panico questa mattina a Napoli: un cane ha sbranato un altro cane fino ad ucciderlo. E’ accaduto nei pressi di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella.

Cane sbranato a Napoli

Secondo quanto riporta Sicomunicazione, stamane, intorno alle 8, due uomini avevano portato a spasso i rispettivi cani quando il rottweiler si sarebbe scagliato contro l’altro animale, pare un chihuahua. Una violenza cieca del rottweiler che ha morso il cagnolino fino a ucciderlo. Sconcertati i presenti che non sono riusciti a fermare l’animale ma hanno assistito alla terribile scena. Sul posto sono poi intervenute diverse pattuglie della Polizia, oltre agli uomini della Sezione Veterinaria dell’ASL.

Ma pare che negli attimi concitati sia anche scoppiata una rissa tra i padroni dei due cani coinvolti. Vere e proprie scene di panico con il cane esanime e l’altro in preda a un violento raptus. Non è il primo caso di aggressione tra cani avvenuto a Napoli di recente. Secondo quanto segnalato sul gruppo Facebook “Sos amici… aiutiamoci tra noi (Sergio Colella & Rosanna Terracciano)”, una testimone avrebbe assistito all’assalto di un Pitbull – presumibilmente non tenuto al guinzaglio – ai danni di un cagnolino di piccola taglia in piazza dei Martiri nel weekend.